Помогите пожалуйста разобрать предложение В каких словах количество звуков и букв не совпадают. В лесу царствует осень. "

Русский язык

Помогите пожалуйста разобрать предложение В каких словах количество звуков и букв не совпадают. В лесу царствует осень. "

Автор: Гость