Помогите пожалуйста разобрать предложение В каких словах количество звуков и букв не совпадают. В лесу царствует осень. "

Русский язык
Помогите пожалуйста разобрать предложение В каких словах количество звуков и букв не совпадают. В лесу царствует осень. "
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Царствует - 9 букв, 10 звуков осень - 5 букв, 4 звука.
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