Помогите пожалуйста решать Упр. 324. Спиши. Поставь имена прилагательные и сущестивительные, данные в скобках, в нужном падеже. 1. Встречать (кого?) отважный летчик), (известный врач). 2. Пожелать (чего?) (крепкое здоровье, п...
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Помогите пожалуйста решать Упр. 324. Спиши. Поставь имена прилагательные и сущестивительные, данные в скобках, в нужном падеже. 1. Встречать (кого?) отважный летчик), (известный врач). 2. Пожелать (чего?) (крепкое здоровье, приятный аппетит). 3. Дожидаться (чего?) (пассажирский поезд, торжественное собрание)
Ответ(ы):
Гость:
Встречать отважного лётчика,известного врача пожелать крепкого здоровья,приятного аппетита дожидаться пассажирского поезда,торжественного собрания
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