Помогите пожалуйста решить.1)5х-3-4х=х-3 2)-2а-7-5а=-7а-7 3)6у+10-18+12у=18у-8 4)30-5в+24в+16=19в+46

Математика
Помогите пожалуйста решить.1)5х-3-4х=х-3 2)-2а-7-5а=-7а-7 3)6у+10-18+12у=18у-8 4)30-5в+24в+16=19в+46
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Ответ(ы):
Гость:
1. 5х-3-4х=х-3      5x-4x-x=3-3     0=0 2.  -2а-7-5а=-7а-7      -2a-5a+7a=7-7      0=0 3.  6у+10-18+12у=18у-8     6y+12y-18y=18-10-8     0=0 4.  30-5в+24в+16=19в+46      -5в+24в-19в=-30-16+46      0=0
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