Помогите пожалуйста решить.1)5х-3-4х=х-3 2)-2а-7-5а=-7а-7 3)6у+10-18+12у=18у-8 4)30-5в+24в+16=19в+46
Математика
Помогите пожалуйста решить.1)5х-3-4х=х-3 2)-2а-7-5а=-7а-7 3)6у+10-18+12у=18у-8 4)30-5в+24в+16=19в+46
Ответ(ы):
Гость:
1. 5х-3-4х=х-3 5x-4x-x=3-3 0=0 2. -2а-7-5а=-7а-7 -2a-5a+7a=7-7 0=0 3. 6у+10-18+12у=18у-8 6y+12y-18y=18-10-8 0=0 4. 30-5в+24в+16=19в+46 -5в+24в-19в=-30-16+46 0=0
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