Помогите пожалуйста решить 2 задачи.1)При нитровании 46,8г бензола получим нитробен??ол массой 66,42 г найти выход нитробензола.2)Какую массу бензола можно получить из 22,4л ацителена если выход бензола составляет 40%

Химия

Помогите пожалуйста решить 2 задачи.1)При нитровании 46,8г бензола получим нитробен??ол массой 66,42 г найти выход нитробензола.2)Какую массу бензола можно получить из 22,4л ацителена если выход бензола составляет 40%

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