Помогите пожалуйста решить 2 задачи.1)При нитровании 46,8г бензола получим нитробен??ол массой 66,42 г найти выход нитробензола.2)Какую массу бензола можно получить из 22,4л ацителена если выход бензола составляет 40%
Химия
Помогите пожалуйста решить 2 задачи.1)При нитровании 46,8г бензола получим нитробен??ол массой 66,42 г найти выход нитробензола.2)Какую массу бензола можно получить из 22,4л ацителена если выход бензола составляет 40%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 46.8г t 123г C6H6 + HNO3 = C6H5NO2 + H2O 46.8г х 46.8 / 46.8 = х / 123 х = 123г μ(С6H5NO2) = m практ. / m теор. = 66.42г / 123г = 0.54 = 54% 2) 22.4л x3С2Н2----->C6H667,2л/моль 78г/мольx=78г/моль*22.4л / 67,2л/моль=26гx= 40%* 26г / 100% = 10.4г
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