Помогите пожалуйста решить, ДАЮ 50 БАЛОВ Напишите уравнение реакций в ионном виде: а) FeCl3 + KOH = Fe(OH)3 + KCl. б) K2SO3 + HCl = KCl + H2O + SO2.

Химия
Помогите пожалуйста решить, ДАЮ 50 БАЛОВ Напишите уравнение реакций в ионном виде: а) FeCl3 + KOH = Fe(OH)3 + KCl. б) K2SO3 + HCl = KCl + H2O + SO2.
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