Помогите пожалуйста решить!!! Детский утренник закончился в 14 часов. Когда начал??я этот утренник,если он продолжался 1 час

Математика

Помогите пожалуйста решить!!! Детский утренник закончился в 14 часов. Когда начал??я этот утренник,если он продолжался 1 час

Автор: Гость