Помогите пожалуйста решить!!! Детский утренник закончился в 14 часов. Когда начал??я этот утренник,если он продолжался 1 час
Математика
Помогите пожалуйста решить!!! Детский утренник закончился в 14 часов. Когда начал??я этот утренник,если он продолжался 1 час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-1=13 Ответ: утренник закончился в 13:00
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу 2 школы должны отобрать для участия в зимний Спартакиаде 79 человек из первой школы нужно отобрать на 11 человек больше чем ...
Математика
Уроки в школе начинаются в 8ч 30мин . Каждый урок продолжается 45 мин. Перемены между вторым и третьим уроками , а также между третьим и четвертым ...
Английский язык