ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА, РЕШИТЬ ЭТО Найти трехзначное число , кратное 11 , все цифры которого различны , к сумма квадратов цифр делится на 3 , но не делится на 9 . В ответе укажите какое - нибудь одно такое число .
Алгебра
ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА, РЕШИТЬ ЭТО Найти трехзначное число , кратное 11 , все цифры которого различны , к сумма квадратов цифр делится на 3 , но не делится на 9 . В ответе укажите какое - нибудь одно такое число .
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Математика