ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА, РЕШИТЬ ЭТО Найти трехзначное число , кратное 11 , все цифры которого различны , к сумма квадратов цифр делится на 3 , но не делится на 9 . В ответе укажите какое - нибудь одно такое число .

Алгебра
ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА, РЕШИТЬ ЭТО Найти трехзначное число , кратное 11 , все цифры которого различны , к сумма квадратов цифр делится на 3 , но не делится на 9 . В ответе укажите какое - нибудь одно такое число .
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