Помогите пожалуйста решить геометрию!!!! Срочно! Заранее Спасибо. 7 класс. Просто я болел, а как решать не понимаю.

Геометрия
Помогите пожалуйста решить геометрию!!!! Срочно! Заранее Спасибо. 7 класс. Просто я болел, а как решать не понимаю.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). видишь у них сторона ВД общая, тоесть они равны по двум сторонам и углу между ними сейчас еще допишу следущие)
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