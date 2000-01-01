Помогите, пожалуйста, решить!!! Имеется пять урн, в которых Mi-белых и Ni-черных шаров (i=1,2,3,4,5) Наудачу выбирается урна и из нее наудачу вынимается шар. Чему равна вероятность того, что вынут белый шар? M1=9.N1=3;
Математика
Помогите, пожалуйста, решить!!! Имеется пять урн, в которых Mi-белых и Ni-черных шаров (i=1,2,3,4,5) Наудачу выбирается урна и из нее наудачу вынимается шар. Чему равна вероятность того, что вынут белый шар? M1=9.N1=3;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/12=0,25 Ответ:0,25 Складываем все шары= 100% 3 шара = 25 %=0,25 х 100%(Вот что нужно) 9 шаров= 75 %=0.75 х 100%
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