Помогите, пожалуйста, решить!!! Имеется пять урн, в которых Mi-белых и Ni-черных шаров (i=1,2,3,4,5) Наудачу выбирается урна и из нее наудачу вынимается шар. Чему равна вероятность того, что вынут белый шар? M1=9.N1=3;

Математика

Помогите, пожалуйста, решить!!! Имеется пять урн, в которых Mi-белых и Ni-черных шаров (i=1,2,3,4,5) Наудачу выбирается урна и из нее наудачу вынимается шар. Чему равна вероятность того, что вынут белый шар? M1=9.N1=3;

Автор: Гость