Помогите пожалуйста решить химию. заранее огромное спасибо :)) Составить структурную формулу след в-в: 1) 4,4,5,5-тетраметилгептен-2 2) 6,6-диметилоктадиген-1,3 3)3,4-диметилпентин-1 Пожалуйстааааа..:))
Химия
Помогите пожалуйста решить химию. заранее огромное спасибо :)) Составить структурную формулу след в-в: 1) 4,4,5,5-тетраметилгептен-2 2) 6,6-диметилоктадиген-1,3 3)3,4-диметилпентин-1 Пожалуйстааааа..:))
Ответ(ы):
Гость:
CH3 CH3 H3C=CH-CH-CH-CH-CH-CH3 CH3 CH3 2) не знаю 3)H3С=СH-СH-СH-СН3 CH3 CH3 В первом тройная связь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Стороны параллелограмма равны 10 и 70 .высота,опущенная на первую сторону равна 42 .н??йдите высоту опущенную на вторую сторону параллелограмма
Русский язык
Расставьте знаки препинания. 1. Толстая женщина ухаживающая за Иваном благоговейно посмотрела на профессора. 2.Весь взъерошенный и выпачканный ...
Русский язык