Помогите пожалуйста решить химию. заранее огромное спасибо :)) Составить структурную формулу след в-в: 1) 4,4,5,5-тетраметилгептен-2 2) 6,6-диметилоктадиген-1,3 3)3,4-диметилпентин-1 Пожалуйстааааа..:))

Химия
Помогите пожалуйста решить химию. заранее огромное спасибо :)) Составить структурную формулу след в-в: 1) 4,4,5,5-тетраметилгептен-2 2) 6,6-диметилоктадиген-1,3 3)3,4-диметилпентин-1 Пожалуйстааааа..:))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
                       CH3 CH3 H3C=CH-CH-CH-CH-CH-CH3                       CH3 CH3 2) не знаю 3)H3С=СH-СH-СH-СН3                    CH3 CH3 В первом тройная связь 
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