ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ .Нужно выполнить действие деление с остатком и сделат?? проверку 47:12, 5:9, 65:9, 78:15.

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ .Нужно выполнить действие деление с остатком и сделат?? проверку 47:12, 5:9, 65:9, 78:15.

Автор: Гость