ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ .Нужно выполнить действие деление с остатком и сделат?? проверку 47:12, 5:9, 65:9, 78:15.
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ .Нужно выполнить действие деление с остатком и сделат?? проверку 47:12, 5:9, 65:9, 78:15.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
47:12=3(11ост) 12*3=36+11=47 65:9=7(2ост) 9*7=63+2=65 78:15=5(3ост) 12*5=75+3=78 9:5=1(4ост) 5*1=5+4=9
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