Помогите пожалуйста решить пример: а) 200m * ( -4n) и найдите его значение при m = - 25; n = - 2 б) 1/3m * 3/4 n * 12 p и найдите его значение при m = 3/20; p = 4/9; n = 30
Математика
Помогите пожалуйста решить пример: а) 200m * ( -4n) и найдите его значение при m = - 25; n = - 2 б) 1/3m * 3/4 n * 12 p и найдите его значение при m = 3/20; p = 4/9; n = 30
Ответ(ы):
Гость:
Под буквой а у меня получилось -40000
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