Помогите пожалуйста решить пример: а) 200m * ( -4n) и найдите его значение при m = - 25; n = - 2 б) 1/3m * 3/4 n * 12 p и найдите его значение при m = 3/20; p = 4/9; n = 30

Математика

Помогите пожалуйста решить пример: а) 200m * ( -4n) и найдите его значение при m = - 25; n = - 2 б) 1/3m * 3/4 n * 12 p и найдите его значение при m = 3/20; p = 4/9; n = 30

Автор: Гость