Помогите пожалуйста решить примеры !!! 16 1/9 - 2 1/33 = 6 1/9 + 12 1/5 = 7 1/12 / 10 1/12 = 7 1/12 * 10 1/12 = 7 1/12 + 10 1/12 =

Литература
Помогите пожалуйста решить примеры !!! 16 1/9 - 2 1/33 = 6 1/9 + 12 1/5 = 7 1/12 / 10 1/12 = 7 1/12 * 10 1/12 = 7 1/12 + 10 1/12 =
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 1/9-2 1/33=14 8/99 6 1/9+12 1/5=18 14/45 7 1/12:10 1/12=85/121 7 1/12×10 1/12=71 61/144 7 1/12+10 1/12=17 1/6
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