Помогите пожалуйста решить примеры по действиям! 1) 235 * 3 : (150 : 30 ) + 32 = 2) 96 *( 76 : 33 * 4) + 88 = 3) 420 : ( 4 * 105 : 5 : 2 ) = 4) 90 * 9 : 10 : 81 + 38 = 5) 720 : ( 5 * 90 : 45 ) * 6 = 6) 660 : ( 36 : 12 ) ...
Математика
Помогите пожалуйста решить примеры по действиям! 1) 235 * 3 : (150 : 30 ) + 32 = 2) 96 *( 76 : 33 * 4) + 88 = 3) 420 : ( 4 * 105 : 5 : 2 ) = 4) 90 * 9 : 10 : 81 + 38 = 5) 720 : ( 5 * 90 : 45 ) * 6 = 6) 660 : ( 36 : 12 ) + 44 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1.150:30=5 2.235*3=705 3.705:5=141 4.141+32=173 2)1.76:33=2,1 2.2,1*4=8,4 3.96*8,4=768,4 4.768,4+88=865,4
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