Помогите пожалуйста решить (программирование линейных уравнений). Периметр треугольника равен Р, длина одной стороны а, другой b. Найти длину третьей стороны (с)
Информатика
Помогите пожалуйста решить (программирование линейных уравнений). Периметр треугольника равен Р, длина одной стороны а, другой b. Найти длину третьей стороны (с)
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