Помогите пожалуйста решить (программирование линейных уравнений). Периметр треугольника равен Р, длина одной стороны а, другой b. Найти длину третьей стороны (с)

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Помогите пожалуйста решить (программирование линейных уравнений). Периметр треугольника равен Р, длина одной стороны а, другой b. Найти длину третьей стороны (с)

Автор: Гость