Помогите пожалуйста решить. С формулами и объяснениями пожалуйста. 3. Вычислите, какой объём при н.у. занимает 2,5 моль водорода Н2 4. Вычислите, какую массу при н.у имеют 44,8 л аммиака NH3 5. Вычислите, сколько а) Маклауд...
Химия
Помогите пожалуйста решить. С формулами и объяснениями пожалуйста. 3. Вычислите, какой объём при н.у. занимает 2,5 моль водорода Н2 4. Вычислите, какую массу при н.у имеют 44,8 л аммиака NH3 5. Вычислите, сколько а) Маклауд вещества б) атомов серы в) атомов кислорода содержится при н.у. в оксида серы SO3, объёмом 224л
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) V(H2) = n(H2) * Vm = 2,5 моль * 22,4 л/моль = 56 лОтвет: V(H2) = 56 л по формуле: V M =22,4 л/моль 4) V(NH4)=44,8 л, V=n*Vm ,Vm=22,4л/моль, m=n*Mn=44,8 л/22,4 л/моль=2моль М(NH4)=(14+ 1*4)г/моль=18г/моль m=2 моль * 18 г/моль = 36 г 5) 224 : 22,4 = 10 моль 6 * 10^24 молекул атомов серы столько же атомов кислорода 3 * 6 * 10^24 = 18 * 10^24 здесь применяется формула Авогадро. Надеюсь, всё правильно.
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