Помогите пожалуйста решить. С формулами и объяснениями пожалуйста. 3. Вычислите, какой объём при н.у. занимает 2,5 моль водорода Н2 4. Вычислите, какую массу при н.у имеют 44,8 л аммиака NH3 5. Вычислите, сколько а) Маклауд...

Химия

Помогите пожалуйста решить. С формулами и объяснениями пожалуйста. 3. Вычислите, какой объём при н.у. занимает 2,5 моль водорода Н2 4. Вычислите, какую массу при н.у имеют 44,8 л аммиака NH3 5. Вычислите, сколько а) Маклауд вещества б) атомов серы в) атомов кислорода содержится при н.у. в оксида серы SO3, объёмом 224л

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