Помогите пожалуйста решить Сравните выражение 1) а+3,8 и а+ 3 2/5= 2) 1,3-b и 3 3/4 - b = 3) с * 4,9 и 4 2/5 * C

Математика

Помогите пожалуйста решить Сравните выражение 1) а+3,8 и а+ 3 2/5= 2) 1,3-b и 3 3/4 - b = 3) с * 4,9 и 4 2/5 * C

Автор: Гость