Помогите пожалуйста решить Сравните выражение 1) а+3,8 и а+ 3 2/5= 2) 1,3-b и 3 3/4 - b = 3) с * 4,9 и 4 2/5 * C
Математика
Помогите пожалуйста решить Сравните выражение 1) а+3,8 и а+ 3 2/5= 2) 1,3-b и 3 3/4 - b = 3) с * 4,9 и 4 2/5 * C
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) первое больше второго 2) певое меньше второго 3) первое больше второго
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как записать равенство пользуясь таблицей первое слагаемое 9 7 6 9 5 8 9 второе слагаемое 2 5 7 4 6 5 3