Помогите пожалуйста решить,срочно! Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 63 км/??, проезжает мимо пешехода,идущего в том же направлении параллельно путям со скоростью 3 км/ч, за 39 секунд.Найдите длину поезда в метрах.
Математика
Помогите пожалуйста решить,срочно! Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 63 км/??, проезжает мимо пешехода,идущего в том же направлении параллельно путям со скоростью 3 км/ч, за 39 секунд.Найдите длину поезда в метрах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
63-3=60км/час с этой скоростью поезд проезжает мимо пешехода 60*39/3600=0,65км=650м
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