Помогите пожалуйста решить,срочно! Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 63 км/??, проезжает мимо пешехода,идущего в том же направлении параллельно путям со скоростью 3 км/ч, за 39 секунд.Найдите длину поезда в метрах.

Математика

Помогите пожалуйста решить,срочно! Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 63 км/??, проезжает мимо пешехода,идущего в том же направлении параллельно путям со скоростью 3 км/ч, за 39 секунд.Найдите длину поезда в метрах.

Автор: Гость