ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА: РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ 18 * х =90 350 :х =5*10 х * 100 = 4 500 720: х =4 х : 30 = 60 * 5 Х : 10 = 4 500 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА: РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ 18 * х =90 350 :х =5*10 х * 100 = 4 500 720: х =4 х : 30 = 60 * 5 Х : 10 = 4 500 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала раздели все эти большие уравнения на маленькие, а затем решай Например вот я разлажу твое 1е уравнение: 18 * х =90 350 :х =5*10 х * 100 = 4 500 18*x=4500                  90350:x=4500           5*10x100=4500 (Ну чтож надеюсь ты понял как можно разложить уравнение больших видов)
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