ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА: РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ 18 * х =90 350 :х =5*10 х * 100 = 4 500 720: х =4 х : 30 = 60 * 5 Х : 10 = 4 500 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Гость: Гость:

Сначала раздели все эти большие уравнения на маленькие, а затем решай Например вот я разлажу твое 1е уравнение: 18 * х =90 350 :х =5*10 х * 100 = 4 500 18*x=4500 90350:x=4500 5*10x100=4500 (Ну чтож надеюсь ты понял как можно разложить уравнение больших видов)