Помогите пожалуйста решить уравнения. 3. Напишите уравнения реакций, с помощью ко??орых можно осуществить следующие превращения: Ca  CaO  Ca(OH)2  Ca(NO3)2  Ca(OH)2  CaSO3  SO2

Химия

Помогите пожалуйста решить уравнения. 3. Напишите уравнения реакций, с помощью ко??орых можно осуществить следующие превращения: Ca  CaO  Ca(OH)2  Ca(NO3)2  Ca(OH)2  CaSO3  SO2

Автор: Гость