Помогите пожалуйста решить уравнения. 3. Напишите уравнения реакций, с помощью ко??орых можно осуществить следующие превращения: Ca CaO Ca(OH)2 Ca(NO3)2 Ca(OH)2 CaSO3 SO2
Химия
Помогите пожалуйста решить уравнения. 3. Напишите уравнения реакций, с помощью ко??орых можно осуществить следующие превращения: Ca CaO Ca(OH)2 Ca(NO3)2 Ca(OH)2 CaSO3 SO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Ca + O₂ = 2CaO CaO + H₂O = Ca(OH)₂ Ca(OH)₂ + 2HNO₃ = Ca(NO₃)₂ + 2H₂O Ca + 2H₂O = Ca(OH)₂ + H₂ Ca(OH)₂ + SO₂ = CaSO₃ + H₂O CaSO₃ + 2HNO₃ (разб) = Ca(NO₃)₂ + H₂O + SO₂
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