ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ УРАВНЕНИЯ . 3Х-6=0, 7*(е+8)=84 , y*(2-y) =0 , 9c-21=9c+18 , 4R+9=4R-9 , 8a-45=5a+30 , (c-1)*(3-c)=0 , (35-x)*x=0 , 256 x=1024
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ УРАВНЕНИЯ . 3Х-6=0, 7*(е+8)=84 , y*(2-y) =0 , 9c-21=9c+18 , 4R+9=4R-9 , 8a-45=5a+30 , (c-1)*(3-c)=0 , (35-x)*x=0 , 256 x=1024
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