Помогите пожалуйста решить уровнения. 1) 3(х-1)-2(3-7х)=2(х-2).2)10(1-2х)=5(2х-3)-3(11х-5).3) 1,3(х-0,7)-0,12(х+10)-5х=-9,75
Алгебра
Помогите пожалуйста решить уровнения. 1) 3(х-1)-2(3-7х)=2(х-2).2)10(1-2х)=5(2х-3)-3(11х-5).3) 1,3(х-0,7)-0,12(х+10)-5х=-9,75
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3(х-1)-2(3-7х)=2(х-2); 3х-3-6+14х=2х-4; 17х-9=2х-4; 17х-2х=-4+9; 15х=5; х=1/3. 2) 10(1-2х)=5(2х-3)-3(11х-5); 10-20х=10х-15-33х+15; -20х-10х+33х=-10-15+15; 3х=-10; х=-10/3 3)1.3(х-0.7)-0.13(х+10)-5х=-9.75; 1.3х-0.91-0.13х-1.3-5х=-9.75; 1.3х-0.13х-5х=0.91+1.3-9.75; -3.83х=-7.54; х=(-7.54)/(-3.83) (последнее не факт,что правильно)
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