Помогите пожалуйста решить. В фруктовом саду собрали 2970 кг яблок.На консервный за??од отправили 2\5 массы всех собранных яблок,4\9 массы оставшихся яблок отвезли на рынок.Остальные яблоки разложили в ящики,по 15 кг в каждый, ...
Математика
Помогите пожалуйста решить. В фруктовом саду собрали 2970 кг яблок.На консервный за??од отправили 2\5 массы всех собранных яблок,4\9 массы оставшихся яблок отвезли на рынок.Остальные яблоки разложили в ящики,по 15 кг в каждый, и оправили в детский санаторий. Сколько ящиков с яблоками отправили в детский санаторий?
Ответ(ы):
Гость:
1)2970:5*2=1188 кг отвезли на завод; 2)2970-1188=1782 кг осталось; 3)1782:9*4=792кг увезли на рынок; 4)1782-792=990 кг осталось; 5)990:15=66 ящиков; Ответ: 66 ящиков увезли в детский санаторий
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