Помогите пожалуйста решить. В фруктовом саду собрали 2970 кг яблок.На консервный за??од отправили 2\5 массы всех собранных яблок,4\9 массы оставшихся яблок отвезли на рынок.Остальные яблоки разложили в ящики,по 15 кг в каждый, ...

Математика

Помогите пожалуйста решить. В фруктовом саду собрали 2970 кг яблок.На консервный за??од отправили 2\5 массы всех собранных яблок,4\9 массы оставшихся яблок отвезли на рынок.Остальные яблоки разложили в ящики,по 15 кг в каждый, и оправили в детский санаторий. Сколько ящиков с яблоками отправили в детский санаторий?

Автор: Гость