Помогите пожалуйста решить вроде бы простую задачу, в голову ничего не лезет. Ира и Настя вышли из дома, обе на определённом месте, посередине пути встретились в 12 часов. Из Настиного дома Настя пришла к Ириному в 21:00 часов...

Математика
Помогите пожалуйста решить вроде бы простую задачу, в голову ничего не лезет. Ира и Настя вышли из дома, обе на определённом месте, посередине пути встретились в 12 часов. Из Настиного дома Настя пришла к Ириному в 21:00 часов, а из Ириного дома Ира пришла к Настиному в 16:00. Во сколько часов они вышли?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)   21-12=9(ч)-время второй половины пути Насти 2)  12-9=3(ч)-опупеть, Настя вышла в 3 часа утра. 3)  16-12=4(ч)-полдороги шла Ира 4)   12-4=8(ч)-в это время вышла Ира
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