Помогите пожалуйста решить вроде бы простую задачу, в голову ничего не лезет. Ира и Настя вышли из дома, обе на определённом месте, посередине пути встретились в 12 часов. Из Настиного дома Настя пришла к Ириному в 21:00 часов...

Математика

Помогите пожалуйста решить вроде бы простую задачу, в голову ничего не лезет. Ира и Настя вышли из дома, обе на определённом месте, посередине пути встретились в 12 часов. Из Настиного дома Настя пришла к Ириному в 21:00 часов, а из Ириного дома Ира пришла к Настиному в 16:00. Во сколько часов они вышли?

Автор: Гость