Помогите пожалуйста решить выражение на сколько частное чисел 90 и 6 больше чем частное чисел 70 и 5?
Математика
Помогите пожалуйста решить выражение на сколько частное чисел 90 и 6 больше чем частное чисел 70 и 5?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90:6=15 70:5=14 15-14=1
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