Помогите пожалуйста решить выражение на сколько частное чисел 90 и 6 больше чем частное чисел 70 и 5?

Математика

Помогите пожалуйста решить выражение на сколько частное чисел 90 и 6 больше чем частное чисел 70 и 5?

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