Помогите пожалуйста решить задачу по дейсвиям: После того как туристы прошли 5/8 пути,им осталось пройти 120 км. Найдите длину туристического маршрута.
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу по дейсвиям: После того как туристы прошли 5/8 пути,им осталось пройти 120 км. Найдите длину туристического маршрута.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8-5=3 2)120:3=40 3)40•8=320
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