Помогите пожалуйста решить задачу по дейсвиям: После того как туристы прошли 5/8 пути,им осталось пройти 120 км. Найдите длину туристического маршрута.

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу по дейсвиям: После того как туристы прошли 5/8 пути,им осталось пройти 120 км. Найдите длину туристического маршрута.

Автор: Гость