Помогите пожалуйста решить задачу!! С кондитерской фабрики отгрузили мармелад. ??сего 20 коробок по 1,3 кг в коробке и 30 коробок по 1,1 кг мармелада. Сколько в среднем весит одна коробка?

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу!! С кондитерской фабрики отгрузили мармелад. ??сего 20 коробок по 1,3 кг в коробке и 30 коробок по 1,1 кг мармелада. Сколько в среднем весит одна коробка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*1,3=26 кг в больших коробках 30*1,1=33 кг в маленьких всего коробок 20+30=50 значит в среднем они весят (26+33):50=59:50=1,18 кг
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