Помогите пожалуйста решить задачу!! С кондитерской фабрики отгрузили мармелад. ??сего 20 коробок по 1,3 кг в коробке и 30 коробок по 1,1 кг мармелада. Сколько в среднем весит одна коробка?

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу!! С кондитерской фабрики отгрузили мармелад. ??сего 20 коробок по 1,3 кг в коробке и 30 коробок по 1,1 кг мармелада. Сколько в среднем весит одна коробка?

Автор: Гость