Помогите, пожалуйста, решить задачу: сила тяги автомобиля изменяетса за законом F=B+DS, где В=8Н D=5н/м Найти роботу сили на участке пути от S1=2м до S2=10м
Физика
Помогите, пожалуйста, решить задачу: сила тяги автомобиля изменяетса за законом F=B+DS, где В=8Н D=5н/м Найти роботу сили на участке пути от S1=2м до S2=10м
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Гость:
A=F*S S=S2-S1=10-2=8 F=8+5*8=48 А=48*8=384
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