Помогите, пожалуйста, решить задачу: сила тяги автомобиля изменяетса за законом F=B+DS, где В=8Н D=5н/м Найти роботу сили на участке пути от S1=2м до S2=10м

Физика

Помогите, пожалуйста, решить задачу: сила тяги автомобиля изменяетса за законом F=B+DS, где В=8Н D=5н/м Найти роботу сили на участке пути от S1=2м до S2=10м

Автор: Гость