ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ: У брата и сестры вместе 75 марок.Сестра отдала брату 10 марок, и у нее стало в 2 раза меньше марок, чем у брата.Сколько марок было у брата и сколько - у сестры?
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ: У брата и сестры вместе 75 марок.Сестра отдала брату 10 марок, и у нее стало в 2 раза меньше марок, чем у брата.Сколько марок было у брата и сколько - у сестры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-марки сестры изначально х+10-марки брата (х+10):2-марки сестры после махинаций Зная что вместе у них 75 марок составим и решим уравнение: х+10+(х+10):2=75 2х:2=75-20 2х:2=55 2х=110 х=55
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