ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ: У брата и сестры вместе 75 марок.Сестра отдала брату 10 марок, и у нее стало в 2 раза меньше марок, чем у брата.Сколько марок было у брата и сколько - у сестры?

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ: У брата и сестры вместе 75 марок.Сестра отдала брату 10 марок, и у нее стало в 2 раза меньше марок, чем у брата.Сколько марок было у брата и сколько - у сестры?

Автор: Гость