Помогите пожалуйста решить задачу). У директора Диллемы одни часы,а у Директора Телебайтика-другие.И те и другие бьют каждый час. Часы директора Диллемы отбивают удары быстрее,чем часы Директора Телебайтика: за то время,за кото...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу). У директора Диллемы одни часы,а у Директора Телебайтика-другие.И те и другие бьют каждый час. Часы директора Диллемы отбивают удары быстрее,чем часы Директора Телебайтика: за то время,за которое часы Директора Дилеммы успевают пробить два удара,часы Директора Диллемы пробивают три удара.Однажды часы начали бить одновременно.После того как часы Директора Дилеммы кончили отбивать время,часы директора Телебайтика пробили ещё два раза.В котором часу это произошло?

Автор: Гость