Помогите,пожалуйста,решить задачу. У фермера есть участок земли прямоугольной фо??мы.Длина участка равна 28м,что составляет 7/4 его ширины.На площади,равной 30/56 всего участка,фермер разбил яблоневый сад.Найдите площадь сада.
Математика
Помогите,пожалуйста,решить задачу. У фермера есть участок земли прямоугольной фо??мы.Длина участка равна 28м,что составляет 7/4 его ширины.На площади,равной 30/56 всего участка,фермер разбил яблоневый сад.Найдите площадь сада.
Ответ(ы):
Гость:
28:7/4=28*4/7=16м ширина 28*16=448кв.м площадь участка 448*30/56=8*30=240кв.м площадь сада
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