Помогите,пожалуйста,решить задачу. У фермера есть участок земли прямоугольной фо??мы.Длина участка равна 28м,что составляет 7/4 его ширины.На площади,равной 30/56 всего участка,фермер разбил яблоневый сад.Найдите площадь сада.

Математика

Помогите,пожалуйста,решить задачу. У фермера есть участок земли прямоугольной фо??мы.Длина участка равна 28м,что составляет 7/4 его ширины.На площади,равной 30/56 всего участка,фермер разбил яблоневый сад.Найдите площадь сада.

Автор: Гость