Помогите пожалуйста решить задачу. В лесной мастерской изготавливают летние костюмы для леших.Костюм состоит из штанов, рубахи и шляпы.Для штанов нужно 13 пучков осоки,по 108 травинок в каждом, для рубахи- 15 пучков осоки, по 6...

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. В лесной мастерской изготавливают летние костюмы для леших.Костюм состоит из штанов, рубахи и шляпы.Для штанов нужно 13 пучков осоки,по 108 травинок в каждом, для рубахи- 15 пучков осоки, по 65 травинок в каждом.А шляпу плетут из 586 травинок. Сколько травинок понадобится,чтобы изготовить 208 костюмов для леших?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 13*108=1404 (травинок для штанов) 2. 15*65=975 (травинок для рубахи) 3. 208*(1404+975+586)=616720 9травинок всего
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