Помогите пожалуйста решить задачу. В лесной мастерской изготавливают летние костюмы для леших.Костюм состоит из штанов, рубахи и шляпы.Для штанов нужно 13 пучков осоки,по 108 травинок в каждом, для рубахи- 15 пучков осоки, по 6...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу. В лесной мастерской изготавливают летние костюмы для леших.Костюм состоит из штанов, рубахи и шляпы.Для штанов нужно 13 пучков осоки,по 108 травинок в каждом, для рубахи- 15 пучков осоки, по 65 травинок в каждом.А шляпу плетут из 586 травинок. Сколько травинок понадобится,чтобы изготовить 208 костюмов для леших?

Автор: Гость