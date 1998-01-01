ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:РЕШИТЕ БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА )Решите неравенство :1)а) (х+2)(3х-6)(2х+9)≤0 ; б). 4 7 ------≥------- ( -------)это деление х-2 х-3 2) Найдите облость определения функции:у=√3-2х-х² - 2х+5 ------- х+2 3)Из...
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:РЕШИТЕ БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА )Решите неравенство :1)а) (х+2)(3х-6)(2х+9)≤0 ; б). 4 7 ------≥------- ( -------)это деление х-2 х-3 2) Найдите облость определения функции:у=√3-2х-х² - 2х+5 ------- х+2 3)Изобразительного на координатной плоскости множество решений системы неравенств:{х²+ у ²≤4 (это система) {у≥х+1 4) Периметр прямоугольника равен 28 см ,а его площадь равна 40 см². Найдите стороны прямоугольника.
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Гость:
Это а .... 1...........
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