ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ ЭТО:1)258^3-147^3 большая дробная черта 258^2+258*147+147^2 ;2) 17,98^2-17,98*32,02+32,02^2 большая дробная черта 17,98^3+32.02^3
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ ЭТО:1)258^3-147^3 большая дробная черта 258^2+258*147+147^2 ;2) 17,98^2-17,98*32,02+32,02^2 большая дробная черта 17,98^3+32.02^3
Ответ(ы):
Гость:
Тут же сплошные формулы держи)) Удачи!!
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