Помогите пожалуйста! Решите уравнение: 1)3(целых)7/24+x=5 3)y-5(целых)3/7=1(целая)6/7 Заранее спасибо!
Математика
Помогите пожалуйста! Решите уравнение: 1)3(целых)7/24+x=5 3)y-5(целых)3/7=1(целая)6/7 Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3(целых)7/24+x=5 79/24+x=5 x=5-79/24 x= 1 ( целая ) 17/24 2) y-5(целых)3/7=1(целая)6/7 y-38/7=13/7 y=13/7=38/7 y=51/7=7(целых)2/7
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