Помогите пожалуйста! Решите уравнение: 1)3(целых)7/24+x=5 3)y-5(целых)3/7=1(целая)6/7 Заранее спасибо!

Математика
Помогите пожалуйста! Решите уравнение: 1)3(целых)7/24+x=5 3)y-5(целых)3/7=1(целая)6/7 Заранее спасибо!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3(целых)7/24+x=5     79/24+x=5      x=5-79/24      x= 1 ( целая ) 17/24 2)  y-5(целых)3/7=1(целая)6/7     y-38/7=13/7     y=13/7=38/7     y=51/7=7(целых)2/7
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