Помогите пожалуйста решите задачу) Два велосипедиста выехали на встречу друг др??гу в 10 ч утра и встретились в 13 ч.Сколько времени был в пути каждый велосипедист?Какое расстояние было между ними первоначально,если один велос...

Математика

Помогите пожалуйста решите задачу) Два велосипедиста выехали на встречу друг др??гу в 10 ч утра и встретились в 13 ч.Сколько времени был в пути каждый велосипедист?Какое расстояние было между ними первоначально,если один велосипедист ехал со скоростью 16 км\ч,а другой-18 км\ч?

Автор: Гость