Помогите пожалуйста решите задачу) Два велосипедиста выехали на встречу друг др??гу в 10 ч утра и встретились в 13 ч.Сколько времени был в пути каждый велосипедист?Какое расстояние было между ними первоначально,если один велос...
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Помогите пожалуйста решите задачу) Два велосипедиста выехали на встречу друг др??гу в 10 ч утра и встретились в 13 ч.Сколько времени был в пути каждый велосипедист?Какое расстояние было между ними первоначально,если один велосипедист ехал со скоростью 16 км\ч,а другой-18 км\ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 13-10=3 ч каждый был в пути 2) 16*3=48 км за 3 часа 1 велосипедист 3) 18*3=54 км за 3 часа 2 велосепедист 4) 54-48=6 км первоначальное расстояние Ответ: 6 км
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