Помогите пожалуйста решитm уравнения со степенями; ^ -это степень, / - это дробь, *-ум??ожить: 1. 9^3*3^4 / 27^2 2. (3^2)^5*3^7 / (3^5)^3 3. (7^2)^3*7^10 / (7^3)^5 4. 2^2*4^3 / 2^5 5. 3^2*9^3 / 3^5 6. (5^4)^2 / 5^6*2^5 7...
Алгебра
Помогите пожалуйста решитm уравнения со степенями; ^ -это степень, / - это дробь, *-ум??ожить: 1. 9^3*3^4 / 27^2 2. (3^2)^5*3^7 / (3^5)^3 3. (7^2)^3*7^10 / (7^3)^5 4. 2^2*4^3 / 2^5 5. 3^2*9^3 / 3^5 6. (5^4)^2 / 5^6*2^5 7. (b^5)*b^3 / b^11 8. n^6*(n^2)^5 / n^12 9. (7^2)^3*7^10 / (7^3)^5 10. (3^2)^5*3^7 / (3^5)^3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 9^3*3^4/27^2=3^6*3^4/3^6=3^4=812. .... = 3^10*3^7/3^15=3^17/3^15=3^2=9.3. ... = 7^6*7^10/7^15=7^16/7^15==74. ... = 2^2*2^6/2^5=2^8-2^5=2^3=85. ...= 3^2*3^6/3^5=3^8/3^5=3^3=276. ,,, = 5^8/5^6*2^5=1/327. ... = b^8/b^11=1/b^38. ... = n^6*n^10/n^12=n^16/n^12=n^49. ... = 7^6*7^10/7^15=7^16/7^15=710. ... = 3^10*3^7/3^15=3^17/3^15=3^2=9
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