Помогите пожалуйста решитm уравнения со степенями; ^ -это степень, / - это дробь, *-ум??ожить: 1. 9^3*3^4 / 27^2 2. (3^2)^5*3^7 / (3^5)^3 3. (7^2)^3*7^10 / (7^3)^5 4. 2^2*4^3 / 2^5 5. 3^2*9^3 / 3^5 6. (5^4)^2 / 5^6*2^5 7...

Алгебра

Помогите пожалуйста решитm уравнения со степенями; ^ -это степень, / - это дробь, *-ум??ожить: 1. 9^3*3^4 / 27^2 2. (3^2)^5*3^7 / (3^5)^3 3. (7^2)^3*7^10 / (7^3)^5 4. 2^2*4^3 / 2^5 5. 3^2*9^3 / 3^5 6. (5^4)^2 / 5^6*2^5 7. (b^5)*b^3 / b^11 8. n^6*(n^2)^5 / n^12 9. (7^2)^3*7^10 / (7^3)^5 10. (3^2)^5*3^7 / (3^5)^3

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