Помогите пожалуйста с Алгеброй! Разложите на множители: 1) 3у^2-27= 2) 3х^2+12х+12= 3)28-7у^2= 4)11х^2-22х+11= 5)(у^2-1)-9=

Алгебра

Помогите пожалуйста с Алгеброй! Разложите на множители: 1) 3у^2-27= 2) 3х^2+12х+12= 3)28-7у^2= 4)11х^2-22х+11= 5)(у^2-1)-9=

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