Помогите пожалуйста с Алгеброй! Разложите на множители: 1) 3у^2-27= 2) 3х^2+12х+12= 3)28-7у^2= 4)11х^2-22х+11= 5)(у^2-1)-9=
Алгебра
Помогите пожалуйста с Алгеброй! Разложите на множители: 1) 3у^2-27= 2) 3х^2+12х+12= 3)28-7у^2= 4)11х^2-22х+11= 5)(у^2-1)-9=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3(у^2-9) 2)3(х^2+4х+4) 3)7(4-у^2) 4)11(х^2-2х+1) 5)всё разложанно
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