Помогите пожалуйста с биологией , очень срочно : последовательность репликации : АТГ , ЦЦЦ,ГТА,ТТЦ,ГГА второй ряд : ТТТ ААГ ЦТА ГЦГ ААТ третий ряд : ГЦЦ АЦА ЦЦЦ ТАТ ГЦТ

Биология
Помогите пожалуйста с биологией , очень срочно : последовательность репликации : АТГ , ЦЦЦ,ГТА,ТТЦ,ГГА второй ряд : ТТТ ААГ ЦТА ГЦГ ААТ третий ряд : ГЦЦ АЦА ЦЦЦ ТАТ ГЦТ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пурины на пурины, пиремидины на перемидины. меняй а на т, т на а, г на ц, ц на г. если это цепь РНК то а на у
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