Помогите пожалуйста с дробями: сравните дроби с числом 1, а затем между собой 1/2 и 6/5; 6/7 и 7/6 2/5 и 5/2 3/5 и 7/3 17/13 и 7/8 8/7 и 8/9

Математика

Помогите пожалуйста с дробями: сравните дроби с числом 1, а затем между собой 1/2 и 6/5; 6/7 и 7/6 2/5 и 5/2 3/5 и 7/3 17/13 и 7/8 8/7 и 8/9

Автор: Гость