Помогите пожалуйста с дробями: сравните дроби с числом 1, а затем между собой 1/2 и 6/5; 6/7 и 7/6 2/5 и 5/2 3/5 и 7/3 17/13 и 7/8 8/7 и 8/9

Математика
Помогите пожалуйста с дробями: сравните дроби с числом 1, а затем между собой 1/2 и 6/5; 6/7 и 7/6 2/5 и 5/2 3/5 и 7/3 17/13 и 7/8 8/7 и 8/9
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 2 меньше1 6 7 меньше1 2 5 меньше1 3 5 меньше одного запомни любая правильная дробь меньше 1,а неправельная или равна или больше так што все твои дроби меньше 1
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