Помогите пожалуйста с дз, завтра кр а мне надо разобраться надо решить три задачи (третьи задачи во втором, третьем и четвёртом варианте)

Химия

Помогите пожалуйста с дз, завтра кр а мне надо разобраться надо решить три задачи (третьи задачи во втором, третьем и четвёртом варианте)

Автор: Гость