Помогите пожалуйста с дз, завтра кр а мне надо разобраться надо решить три задачи (третьи задачи во втором, третьем и четвёртом варианте)
Химия
Помогите пожалуйста с дз, завтра кр а мне надо разобраться надо решить три задачи (третьи задачи во втором, третьем и четвёртом варианте)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача 1) HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O n(NaOH)= 20/40=0,5 моль n(NaNO3)=0,5моль m(NaNO3)=0,5моль*85г/моль=42,5г Ответ:42,5г Задача2 CaO+H2O=Ca(OH)2 n(Ca(OH)2)=37/74=0,5моль n(CaO)=0,5моль m(CaO)=0,5моль*56г/моль=28г Ответ:28г Задача 3 CuSO4 + 2NaOH=Cu(OH)2 + Na2So4 n(NaOH)=10/40=0,25моль n(Cu(OH)2)=0,125моль m(Cu(OH)2)=0,125моль*98г/моль=12,25г Ответ:12,25г
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