Помогите пожалуйста с физикой. Как изменится ток и мощность потребляемые электро??литкой если ее спираль изготовить из проволоки(нихрома) меньшего диаметра (d2=0,5d1) при сохранении длины проволоки. Напряжение питания плитки не...
Физика
Помогите пожалуйста с физикой. Как изменится ток и мощность потребляемые электро??литкой если ее спираль изготовить из проволоки(нихрома) меньшего диаметра (d2=0,5d1) при сохранении длины проволоки. Напряжение питания плитки неизменно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S1=pi*d^2/4 S2=0,25*pi*d/4 S1>S2 в 4 раза. Согласно формуле R=p*L/S сопротивление R1<R2 в 4 раза. По закону Ома I=U/R значит I1>I2 в 4 раза, и мощность P1>P2 в 4 раза так как P=I*U
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