Помогите пожалуйста с физикой за 8 класс.. 1) чему равен расход энергии за 40 секунд в автомобильной электрической лампочке, которая рассчитана на напряжение 12 вольт, при силе тока 3,5 ампер? 2) Чему равна мощность тока в ви...
Физика
Помогите пожалуйста с физикой за 8 класс.. 1) чему равен расход энергии за 40 секунд в автомобильной электрической лампочке, которая рассчитана на напряжение 12 вольт, при силе тока 3,5 ампер? 2) Чему равна мощность тока в витках обмотке электродвигателя и их сопротивление если при напряжении 400 вольт сила тока в электродвигателе равна 90 Ампера? 3) при напряжении 5 Вольт сила тока накала электрической лампочки равна 0,2 Ампера. Определите какое количество теплоты выделится в нити накала лампочки за 20 секунд? 4) электрическая плитка за 30 минут потребляет 1080 килоджоули энергии при силе тока 5 ампер. Чему равно сопротивление электрической плитки? 5) электрический кипятильник со спиралью противление которой 160 ом поместили в сосуд с водой. масса воды 500 грамм. Определите на сколько градусов нагрелась вода за 5 минут, если кипятильник включен в сеть напряжением 220 вольт. удельная теплоемкость воды равна 4200 Дж/(кг*°С)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Q = IUt Q = 3,5 A × 400 В × 40 с = 56 000 Дж = 56 кДж 2. P = IU P = 90 А × 400 В =36 000 Вт = 36 кВт 3. Q = I²Rt = IUt Q = 0,2 A × 5 В × 20 с = 20 Дж 4. Q = I²Rt => R = Q / (I²t) t = 30 мин =1800 с Q = 1080 кДж = 1080 × 10³ Дж R = 1080 000 Дж / ( 5²А² × 1800 с) = 24 Ом 5. Q₁ =cmΔt Q₂ = UIt I = U/R = 220 В /160 Ом = 1,375 А , t = 5 мин =300 с, m=500 г = 0,5кг Q₂ =220 В × 1,375 А × 300 с = 90 750 Дж Q₁ = Q₂ Q₁ = 4200 Дж/(кг×°С) × 0,5 кг × Δt Δt = 90 750 Дж /(4200 Дж/(кг× °С) × 0,5 кг) = 43,2 °С
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