Помогите пожалуйста с физикой за 8 класс.. 1) чему равен расход энергии за 40 секунд в автомобильной электрической лампочке, которая рассчитана на напряжение 12 вольт, при силе тока 3,5 ампер? 2) Чему равна мощность тока в ви...

Физика

Помогите пожалуйста с физикой за 8 класс.. 1) чему равен расход энергии за 40 секунд в автомобильной электрической лампочке, которая рассчитана на напряжение 12 вольт, при силе тока 3,5 ампер? 2) Чему равна мощность тока в витках обмотке электродвигателя и их сопротивление если при напряжении 400 вольт сила тока в электродвигателе равна 90 Ампера? 3) при напряжении 5 Вольт сила тока накала электрической лампочки равна 0,2 Ампера. Определите какое количество теплоты выделится в нити накала лампочки за 20 секунд? 4) электрическая плитка за 30 минут потребляет 1080 килоджоули энергии при силе тока 5 ампер. Чему равно сопротивление электрической плитки? 5) электрический кипятильник со спиралью противление которой 160 ом поместили в сосуд с водой. масса воды 500 грамм. Определите на сколько градусов нагрелась вода за 5 минут, если кипятильник включен в сеть напряжением 220 вольт. удельная теплоемкость воды равна 4200 Дж/(кг*°С)

Автор: Гость