Помогите пожалуйста с информатикой! Для узла с IP-адресом 148.228.120.242 адрес сети равен 148.228.112.0. Чему равен третий слева байт маски? Ответ запишите в виде десятичного числа.

Информатика
Помогите пожалуйста с информатикой! Для узла с IP-адресом 148.228.120.242 адрес сети равен 148.228.112.0. Чему равен третий слева байт маски? Ответ запишите в виде десятичного числа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третий байт слева это 3 число между точками. переводишь 120 и 112 в двоичную систему и там где у тебя совпадают единички в маске будут единички а в остальных случаях нолики 120=1111000 112=1110000 маск1110000=112
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