Помогите пожалуйста с информатикой! Скласти алгоритм на знаходження добутку та р??зниці чисел a і b
Информатика
Помогите пожалуйста с информатикой! Скласти алгоритм на знаходження добутку та р??зниці чисел a і b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var a,b,c2,c1:int64;{Опридиляет переменные} Begin writeln(a,b);{Пишешь два числа "а" и "б"} read(a,b);{Он читает твои числа...} c1:=a*b;{Вычисляет произведение} c2:=a+b;{Вычисляет сумму} write(c1,' ',c2);{Пишет сумму и произведение} end.
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