Помогите пожалуйста с информатикой! Скласти алгоритм на знаходження добутку та р??зниці чисел a і b

Информатика
Помогите пожалуйста с информатикой! Скласти алгоритм на знаходження добутку та р??зниці чисел a і b
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 var a,b,c2,c1:int64;{Опридиляет переменные}         Begin writeln(a,b);{Пишешь два числа "а" и "б"}      read(a,b);{Он читает твои числа...} c1:=a*b;{Вычисляет произведение}                       c2:=a+b;{Вычисляет сумму}                          write(c1,' ',c2);{Пишет сумму и произведение}                                               end.
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