Помогите пожалуйста с информатикой! Скласти алгоритм на знаходження добутку та р??зниці чисел a і b

Информатика

Помогите пожалуйста с информатикой! Скласти алгоритм на знаходження добутку та р??зниці чисел a і b

Автор: Гость