Помогите пожалуйста с информатикой заранее спасибо. 1. В ТП Word слово или предложе??ие, записанное с орфографической ошибкой будет подчёркнуто... 1) Зелёной пунктирной линией 2) Красной пунктирной линией 3) Красной волнист...

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Помогите пожалуйста с информатикой заранее спасибо. 1. В ТП Word слово или предложе??ие, записанное с орфографической ошибкой будет подчёркнуто... 1) Зелёной пунктирной линией 2) Красной пунктирной линией 3) Красной волнистой линией 4) Зелёной волнистой линией 2. Отметьте верные утверждения для ТП Word. 1) Цвет текста может быть только чёрным или красным. 2) ТП Word позволяет осуществить автоматическую проверку орфографии. 3) При работе с текстом мы можем менять размеры шрифта. 4) Для того чтобы разбить текст на абзацы, надо использовать клавишу Пробел. 3. Выберите верные правила набора текста. 1) Дефис выделяйте пробелами с двух сторон. 2) Избегайте ввода двух или более пробелов. 3) Не используйте клавишу Пробел для выравнивания границ.
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Гость:
1. 3 2.  2,3 3. 1,3 Мне кажется правильно, только в третьем насчет 3 сомневаюст
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