Помогите пожалуйста с химией. 1)Сколько граммов меди можно восстановить цинком и?? 200 г 4% раствора сульфата меди (II)? 2)Сколько граммов меди получится при взаимодействии 5,6 граммов железа с 50 граммами 16% раствора сульфа...
Химия
Помогите пожалуйста с химией. 1)Сколько граммов меди можно восстановить цинком и?? 200 г 4% раствора сульфата меди (II)? 2)Сколько граммов меди получится при взаимодействии 5,6 граммов железа с 50 граммами 16% раствора сульфата меди (II)? Во всех задачах должно получится 3,2г, но как решить, не знаю. За ранее спасибо :)
Ответ(ы):
Гость:
Цинк Zn, сульфат меди CuSO4!Всё что знаю!
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