Помогите пожалуйста с химией. 1)Сколько граммов меди можно восстановить цинком и?? 200 г 4% раствора сульфата меди (II)? 2)Сколько граммов меди получится при взаимодействии 5,6 граммов железа с 50 граммами 16% раствора сульфа...

Химия

Помогите пожалуйста с химией. 1)Сколько граммов меди можно восстановить цинком и?? 200 г 4% раствора сульфата меди (II)? 2)Сколько граммов меди получится при взаимодействии 5,6 граммов железа с 50 граммами 16% раствора сульфата меди (II)? Во всех задачах должно получится 3,2г, но как решить, не знаю. За ранее спасибо :)

Автор: Гость