Помогите пожалуйста с N° 563 представите в виде произведения выражение: 23a + 37a; 4y+26y; 48x+x; y + 56y; 27p-17p; 84b-80b; 32L- L; 1000k-k :-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-( пожалуйста помогите мне
Математика
Помогите пожалуйста с N° 563 представите в виде произведения выражение: 23a + 37a; 4y+26y; 48x+x; y + 56y; 27p-17p; 84b-80b; 32L- L; 1000k-k :-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-( пожалуйста помогите мне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 23а+37а=а*(23+37)=60*а 2. 4у+26у=2*у*(2+13)=30*у 3. 48х+х=х*(48+1)=49*х 4. у+56у=у*(1+56)=57*у 5. 27р-17р=р*(27-17)=10*р 6. 84b-80b=4*b*(21-20)=4*b 7. 32L-L=L*(32-1)=31*L 8. 1000k-k=k*(1000-1)=999*k
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