Помогите пожалуйста с N° 563 представите в виде произведения выражение: 23a + 37a; 4y+26y; 48x+x; y + 56y; 27p-17p; 84b-80b; 32L- L; 1000k-k :-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-( пожалуйста помогите мне

Математика

Помогите пожалуйста с N° 563 представите в виде произведения выражение: 23a + 37a; 4y+26y; 48x+x; y + 56y; 27p-17p; 84b-80b; 32L- L; 1000k-k :-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-( пожалуйста помогите мне

Автор: Гость