Помогите, пожалуйста :с Найти массу осадка, полученного при взаимодействии 200г гидроксида натрия и хлорида меди.

Химия

Помогите, пожалуйста :с Найти массу осадка, полученного при взаимодействии 200г гидроксида натрия и хлорида меди.

Автор: Гость