Помогите, пожалуйста :с Найти массу осадка, полученного при взаимодействии 200г гидроксида натрия и хлорида меди.
Химия
Помогите, пожалуйста :с Найти массу осадка, полученного при взаимодействии 200г гидроксида натрия и хлорида меди.
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