Помогите пожалуйста с окружающим миром мы зрители и пассажиры 1подумай и запиши, зачем тебе нужно знать и соблюдать правила поведения в общественеых местах 2задание по заданию учебника составьте памятку правила поведения в теат...

Окружающий мир
Помогите пожалуйста с окружающим миром мы зрители и пассажиры 1подумай и запиши, зачем тебе нужно знать и соблюдать правила поведения в общественеых местах 2задание по заданию учебника составьте памятку правила поведения в театре. даю 90 баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Чтобы не было стыдно, когда не соблюдаешь правила. 2. Не кричать, не говорить громко, уступать место старшим, быть вежливым. Второе задание-просто спиши правила из учебника!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1245:45 подобрать делимое без остатка
Ответить
Физика
Какой частоте колебаний камертон соответствует в воздухе звуковая волна длиной 34 см при скорости звука 340 м/с???? СРОЧНА ПЛИЗЗЗ
Ответить
Русский язык
Какое предложение соответствует изображенной ниже схеме? —·—·—·— ======= ~~~~~ _______ А Поднялась за рекой большая тёмная туча. Б На землю л...
Ответить
Математика
1690:3 в столбик очень нужно!!!
Ответить
Информатика
Напиши в правом окне, какие три цепочки нужно склеить что бы получилось слово КАНАРЕЙКА при этом две из этих трех цепочек должны быть одинаковыми
Ответить