Помогите пожалуйста с окружающим миром мы зрители и пассажиры 1подумай и запиши, зачем тебе нужно знать и соблюдать правила поведения в общественеых местах 2задание по заданию учебника составьте памятку правила поведения в теат...
Окружающий мир
Помогите пожалуйста с окружающим миром мы зрители и пассажиры 1подумай и запиши, зачем тебе нужно знать и соблюдать правила поведения в общественеых местах 2задание по заданию учебника составьте памятку правила поведения в театре. даю 90 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Чтобы не было стыдно, когда не соблюдаешь правила. 2. Не кричать, не говорить громко, уступать место старшим, быть вежливым. Второе задание-просто спиши правила из учебника!
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