Помогите пожалуйста с окружающим миром мы зрители и пассажиры 1подумай и запиши, зачем тебе нужно знать и соблюдать правила поведения в общественеых местах 2задание по заданию учебника составьте памятку правила поведения в теат...

Окружающий мир

Помогите пожалуйста с окружающим миром мы зрители и пассажиры 1подумай и запиши, зачем тебе нужно знать и соблюдать правила поведения в общественеых местах 2задание по заданию учебника составьте памятку правила поведения в театре. даю 90 баллов

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